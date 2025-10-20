Какова минимальная оплата труда в 2025 году

С 2025 года в России действует обновленный минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь каждый работник, полностью отработавший месяц, гарантированно должен получить на руки не менее 22 440 рублей. Эта «минималка» установлена законом для всей страны и выросла на целых 16,6% по сравнению с 2024 годом.

«Минималка» в регионах: свои правила

Но на этом история не заканчивается. В разных уголках России может действовать своя, более высокая «минималка». Власти региона вместе с профсоюзами и бизнесом договариваются о своем значении, которое не может быть ниже федерального. Яркий пример — Москва, где минимальная зарплата взлетела до 32 916 рублей. В Санкт-Петербурге она составляет 28 750 рублей, а в Московской области — 23 000 рублей. Жителям Крайнего Севера и приравненных к нему территорий еще добавляют специальные коэффициенты и надбавки к основной сумме.

Из чего складывается зарплата и зачем это нужно

Важный момент: в сам МРОТ не входят доплаты за работу в ночь, праздники или сверхурочные. Премии и «северные» надбавки также идут сверх этого минимума. Почему МРОТ так важен? Он является отправной точкой для расчета многих социальных выплат. От его размера зависят минимальные больничные, декретные и пособия по уходу за малышом.

Что будет нарушителям?

Работодателям, которые платят меньше положенного, грозят серьезные штрафы — до 50 тысяч рублей для компаний. А за систематические нарушения можно попасть и под уголовную статью.

Новый МРОТ в 22 440 рублей — это гарантия финансовой стабильности для миллионов россиян и основа для социальной поддержки.

