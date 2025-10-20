Стал известен портрет среднестатистического россиянина

Среднестатистический россиянин — это 41-летний человек, который, скорее всего, является женщиной, проживает в городе, состоит в браке, имеет высшее образование и работает в сфере торговли, сообщили РБК в Росстате. Согласно данным службы за 2024 год, средний возраст жителя России составляет 41 год: для мужчин этот показатель равен 38 годам, а для женщин — 43 годам, при этом общее число женщин традиционно превышает число мужчин.

Средний рост россиян в целом составляет 162,9 см для мужчин и 159,5 см для женщин, а средний вес — 74,1 кг и 67,0 кг соответственно. Большинство населения (75%) проживает в городах. Что касается семейного положения, то 63% мужчин находятся в официальном браке, а среди женщин этот показатель составляет 54%.

Среди занятых россиян большинство составляют женщины с высшим образованием, они работают в сфере оптовой и розничной торговли и зарабатывают в месяц около 84 тыс. рублей. При этом среднемесячная начисленная заработная плата по стране в 2024 году составила 89 тыс. рублей. Почти половина семей (49,3%) владеет легковым автомобилем.

Большая часть населения (77,9%) проводит свободное время за просмотром телепередач и фильмов, а 70,6% предпочитают общение с друзьями. Около половины граждан (50,2%) пользуются для отдыха компьютером, планшетом или телефоном. Высока и доля тех, кто регулярно пользуется интернетом — 88,9% населения. При этом большинство россиян (52,7%) в целом оценивают свое здоровье как «хорошее» или «очень хорошее».

Среди самых популярных имен для новорожденных в 2025 году лидируют Михаил, Александр и Артем среди мальчиков, а также София, Ева и Анна среди девочек. Большая часть населения (80,8%) относит себя к русским (по данным переписи 2020 года). Среди тех, кто проживает в отдельных квартирах, 42% живут в двухкомнатных.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать лотерейные билеты. Число купленных билетов в январе — августе этого года выросло почти на четверть.