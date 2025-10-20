Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 10:01

Стал известен портрет среднестатистического россиянина

Росстат нарисовал портрет среднестатистического россиянина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Среднестатистический россиянин — это 41-летний человек, который, скорее всего, является женщиной, проживает в городе, состоит в браке, имеет высшее образование и работает в сфере торговли, сообщили РБК в Росстате. Согласно данным службы за 2024 год, средний возраст жителя России составляет 41 год: для мужчин этот показатель равен 38 годам, а для женщин — 43 годам, при этом общее число женщин традиционно превышает число мужчин.

Средний рост россиян в целом составляет 162,9 см для мужчин и 159,5 см для женщин, а средний вес — 74,1 кг и 67,0 кг соответственно. Большинство населения (75%) проживает в городах. Что касается семейного положения, то 63% мужчин находятся в официальном браке, а среди женщин этот показатель составляет 54%.

Среди занятых россиян большинство составляют женщины с высшим образованием, они работают в сфере оптовой и розничной торговли и зарабатывают в месяц около 84 тыс. рублей. При этом среднемесячная начисленная заработная плата по стране в 2024 году составила 89 тыс. рублей. Почти половина семей (49,3%) владеет легковым автомобилем.

Большая часть населения (77,9%) проводит свободное время за просмотром телепередач и фильмов, а 70,6% предпочитают общение с друзьями. Около половины граждан (50,2%) пользуются для отдыха компьютером, планшетом или телефоном. Высока и доля тех, кто регулярно пользуется интернетом — 88,9% населения. При этом большинство россиян (52,7%) в целом оценивают свое здоровье как «хорошее» или «очень хорошее».

Среди самых популярных имен для новорожденных в 2025 году лидируют Михаил, Александр и Артем среди мальчиков, а также София, Ева и Анна среди девочек. Большая часть населения (80,8%) относит себя к русским (по данным переписи 2020 года). Среди тех, кто проживает в отдельных квартирах, 42% живут в двухкомнатных.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать лотерейные билеты. Число купленных билетов в январе — августе этого года выросло почти на четверть.

статистики
Росстат
россияне
женщины
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали советы, что делать после мошеннической атаки
В ЕС захотели посмотреть на встречу Путина и Зеленского
Россиянам рассказали об опасностях для здоровья после 40 лет
Захарова озвучила, какая развязка конфликта на Украине устроит Россию
Наступление ВС РФ на Покровск 20 октября: паника Зеленского, проблемы ВСУ
Турэксперт рассказал, насколько подорожал новогодний отдых в России
Портовая инфраструктура Украины не пережила прошлую ночь
Создававший из девочек кукол некрофил написал мемуары в психбольнице
Трамп рассказал, кто может быть причастен к организации протестов No Kings
Стали известны новые подробности готовившегося теракта на Ставрополье
В ЕС предложили создать партию гомосексуалистов
Россельхознадзор подключился расследованию массового отравления в Улан-Удэ
Запеките свеклу в фольге с орехами — необычно и полезно
В Прикамье пожар оставил город Березники без света и воды
Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на мосту в Кемерово
Вице-мэра Нефтеюганска заключили под стражу
Неудавшиеся киллеры Симоньян согласились на дело за $50 тысяч
Наступление ВС РФ на Харьков 20 октября: потеря 210 солдат, что в Купянске
Министра обороны Швеции высмеяли за призыв переходить в «режим войны»
Стало известно, что случилось с попавшим в ЧП в Пулково самолетом AZAL
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.