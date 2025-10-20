Стало известно, сколько россиян финансово помогают родителям

66% опрошенных россиян оказывают помощь своим родителям, передает РБК со ссылкой на исследование SuperJob. 22% респондентов делают это систематически, 36% обращаются к этому только при необходимости, а 8% практикуют это лишь время от времени.

Только 12% опрошенных отметили, что они не предоставляют никакой поддержки своим родителям, будь то финансовая помощь или другие виды помощи, и при этом сами не получают от них никакой помощи. Также опрос показал, что женщины чаще получают финансовую поддержку от родителей (20%), в то время как мужчины реже (12%).

Исследователи обнаружили зависимость между уровнем дохода и оказываемой поддержкой. Участники с доходом менее 50 тыс. рублей оказывают постоянную помощь реже (17%), в то время как среди тех, кто зарабатывает более 100 тыс. рублей, этот показатель достигает 25%.

Ранее опрос показал, что россияне считают бедняком человека с ежемесячным доходом менее 48 тыс. рублей. Для того чтобы считаться богачом, по мнению респондентов, нужно зарабатывать почти 930 тыс. рублей в месяц. При этом уровень дохода, необходимый для избежания статуса бедняка, за последний год вырос более чем на 11%.