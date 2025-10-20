Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 09:18

Опубликовано первое интервью создававшего из девочек кукол некрофила

Появилось видео с объяснениями маньяка-кукольника Москвина из психбольницы

Анатолий Москвин Анатолий Москвин Фото: Олег Золото/РИА Новости

В Сети появилось первое интервью маньяка-кукольника из психбольницы Анатолия Москвина. На опубликованных в Telegram-канале SHOT кадрах он рассказывает, что «споткнулся по жизни, так как очень хотел дочку», поэтому начал выкапывать маленьких девочек из могил и приносить их к себе в квартиру.

Меня зовут Толик Москвин, я житель Нижнего Новгорода, 66-го года рождения. Вот уже в больнице 10 с половиной лет лежу. Скоро меня выпустят отсюда, — говорит он.

Видео снял другой пациент психбольницы — единственный друг и сосед Москвина. Маньяк объяснил, что считал мумифицированных «кукол» своими детьми, разговаривал с ними и воспитывал.

Ранее стало известно, что нижегородца Москвина, известного как «некрофил, создававший кукол из тел умерших девочек», планируют выписать из психиатрической лечебницы через месяц. Медицинское учреждение, где Москвин проходит принудительное лечение с 2012 года, готовит документы для обращения в суд. Его намерены передать под опеку родственникам в связи с установленной недееспособностью.

маньяки
психиатрия
куклы
девочки
