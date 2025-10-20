В Кремле уличили Киев в противоречиях

Москва отмечает противоречивые высказывания украинских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они мешают продвижению мирных инициатив, передает ТАСС.

Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева, которые делаются. Мы видим, что позиция <...> полна противоречий. Все это, конечно, не способствует процессу мирного урегулирования, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Москва сохраняет открытость для мирного урегулирования украинского кризиса. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с американским коллегой Дональдом Трампом во время их последнего телефонного разговора.

До этого Песков предупредил, что переговорные позиции Украины будут продолжать ухудшаться с каждым днем на фоне текущей динамики на фронтах. Он подчеркнул, что Россия продолжит отстаивать свои интересы, включая обеспечение безопасности граждан и ликвидацию первопричин конфликта.