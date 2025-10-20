Международный турнир по спортивным бальным танцам состоится в Кремле

В Москве в Государственном Кремлевском дворце 26 октября проведут VIII Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля — Гордость России!». На этот раз в рамках состязания разыграют четыре кубка.

В ходе мероприятия проведут два турнира по латиноамериканским танцам среди профессионалов и любителей. Кроме того, в программу войдет соревнование среди профессионалов по европейским танцам. В качестве организатора и ведущего турнира выступает народный артист РФ, президент Российского танцевального союза Станислав Попов.

В «Кубке Кремля», помимо России, поучаствуют 13 стран. Среди них Армения, Белоруссия, Казахстан, Италия, Китай, Малайзия, Южная Корея, Португалия, Сербия, Узбекистан, Хорватия, Швейцария и Япония. Ведущие танцоры продемонстрируют свое мастерство под композиции в исполнении группы «7 Ветров» и джаз-бенда «Дансленд».

