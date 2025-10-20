Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 13:10

Международный турнир по спортивным бальным танцам состоится в Кремле

Фото: Пресс-служба Евро-Азиатского танцевального совета

В Москве в Государственном Кремлевском дворце 26 октября проведут VIII Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля — Гордость России!». На этот раз в рамках состязания разыграют четыре кубка.

В ходе мероприятия проведут два турнира по латиноамериканским танцам среди профессионалов и любителей. Кроме того, в программу войдет соревнование среди профессионалов по европейским танцам. В качестве организатора и ведущего турнира выступает народный артист РФ, президент Российского танцевального союза Станислав Попов.

В «Кубке Кремля», помимо России, поучаствуют 13 стран. Среди них Армения, Белоруссия, Казахстан, Италия, Китай, Малайзия, Южная Корея, Португалия, Сербия, Узбекистан, Хорватия, Швейцария и Япония. Ведущие танцоры продемонстрируют свое мастерство под композиции в исполнении группы «7 Ветров» и джаз-бенда «Дансленд».

Ранее на водной сцене в «Москвариуме» состоялся предпремьерный показ фантазийного шоу «Море снов» с участием морских млекопитающих, воздушных гимнастов, артистов балета, синхронистов и кукольников. Режиссером постановки стал Вячеслав Кулаев.

турниры
танцы
спорт
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
«Такие моменты прекрасны»: Мостовой о чудо-голе Воробьева в ворота ЦСКА
Раскрыты детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.