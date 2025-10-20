Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 11:00

Превратила черствый хлеб в обалденный завтрак! Сырная драчена по-белорусски за 5 минут. Готовлю из того, что есть под рукой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта сырная драчена станет вашим спасением, когда нужно приготовить что-то вкусное из оставшегося хлеба! Белорусское блюдо сочетает в себе простоту и невероятную сытность — черствый хлеб, залитый яично-сырной смесью, превращается в ароматную запеканку с хрустящей корочкой. Драчена получается нежной внутри, с аппетитной золотистой поверхностью и насыщенным сырным вкусом. Это идеальный вариант для завтрака или ужина, когда хочется чего-то простого, но в то же время вкусного и питательного. Блюдо легко готовится и не требует особых кулинарных навыков.

Приготовление

Вам понадобится: 300 г черствого хлеба, 4 яйца, 200 г сыра, 2 стакана молока, 1 луковица, 50 г сливочного масла, соль, перец. Хлеб нарежьте кубиками. Лук обжарьте до золотистого цвета. Яйца взбейте с молоком, посолите, поперчите. Форму смажьте маслом, выложите хлеб и лук. Залейте яичной смесью, посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте горячей со сметаной или зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Стакан воды и горстка муки. Пеку пышный чурек — мягкая и вкусная турецкая лепешка с кунжутом
Общество
Стакан воды и горстка муки. Пеку пышный чурек — мягкая и вкусная турецкая лепешка с кунжутом
Зеленый горошек сделает из минтая бомбическое блюдо: рецепт ужина с рыбкой за 15 минут
Общество
Зеленый горошек сделает из минтая бомбическое блюдо: рецепт ужина с рыбкой за 15 минут
Обалденная запеканка по-венгерски с картофелем и колбасой! Потрясающий ужин — мясо по-французски отдыхает
Общество
Обалденная запеканка по-венгерски с картофелем и колбасой! Потрясающий ужин — мясо по-французски отдыхает
Ленивый завтрак. Беру 3 картошки и горстку муки — через 5 минут уже едим! Хрустящие самосы — просто и необычно
Общество
Ленивый завтрак. Беру 3 картошки и горстку муки — через 5 минут уже едим! Хрустящие самосы — просто и необычно
Чудесная лепешка из кабачка, яиц и морковки на сковороде: готовим, когда надоели все яичницы, — из-за сыра она еще вкуснее
Общество
Чудесная лепешка из кабачка, яиц и морковки на сковороде: готовим, когда надоели все яичницы, — из-за сыра она еще вкуснее
рецепты
кулинария
ужины
завтраки
запеканки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волчанск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 октября
В Киеве прозвучал взрыв
Земфира отказалась ехать в Армению после вирусного видео с Пашиняном
В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС обнародовала порядок ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.