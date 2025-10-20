Превратила черствый хлеб в обалденный завтрак! Сырная драчена по-белорусски за 5 минут. Готовлю из того, что есть под рукой

Эта сырная драчена станет вашим спасением, когда нужно приготовить что-то вкусное из оставшегося хлеба! Белорусское блюдо сочетает в себе простоту и невероятную сытность — черствый хлеб, залитый яично-сырной смесью, превращается в ароматную запеканку с хрустящей корочкой. Драчена получается нежной внутри, с аппетитной золотистой поверхностью и насыщенным сырным вкусом. Это идеальный вариант для завтрака или ужина, когда хочется чего-то простого, но в то же время вкусного и питательного. Блюдо легко готовится и не требует особых кулинарных навыков.

Приготовление

Вам понадобится: 300 г черствого хлеба, 4 яйца, 200 г сыра, 2 стакана молока, 1 луковица, 50 г сливочного масла, соль, перец. Хлеб нарежьте кубиками. Лук обжарьте до золотистого цвета. Яйца взбейте с молоком, посолите, поперчите. Форму смажьте маслом, выложите хлеб и лук. Залейте яичной смесью, посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте горячей со сметаной или зеленью.

