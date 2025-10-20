Готовлю гуляш с кнедликами вместо плова. Секрет томленой говядины, который оценила вся семья

Мой друг-путешественник привез этот рецепт из Чехии, пообещав, что блюдо перевернет мое представление о тушеном мясе. И он не соврал — гуляш оказался настолько насыщенным и ароматным, что теперь я готовлю его для всех особых случаев. Сочетание нежной говядины, томленной в пикантном соусе, с воздушными кнедликами создает ту самую гармонию вкуса, ради которой стоит повозиться у плиты.

Готовлю так: 800 г говяжьей лопатки нарезаю крупными кубиками и обжариваю в чугунном казане до румяной корочки. Добавляю 3 крупные луковицы, нарезанные полукольцами, и пассерую до мягкости. Всыпаю 2 столовые ложки сладкой паприки, перемешиваю и сразу заливаю 500 мл говяжьего бульона, чтобы паприка не горчила. Тушу под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа, пока мясо не станет мягким. В конце добавляю чайную ложку майорана и сметану для бархатистости. Кнедлики делаю из отварного картофеля, муки и яйца — формирую шарики и варю в подсоленной воде 15 минут. Подаю гуляш с кнедликами, поливая их обильно соусом.

