Гречка и пюре будут таять во рту: рецепт той самой томатной подливы из школьной столовой

Томатная подлива представляет собой классический соус, знакомый многим с детства. Это блюдо отличается насыщенным вкусом и густой консистенцией, идеально подходящей для гречневой каши или картофельного пюре. Сочетание томатной пасты, овощей и специй создает гармоничный и узнаваемый вкусовой профиль.

Для приготовления потребуется: 2 ст. л. томатной пасты, морковь, луковица, 1 ст. л. муки, 500 мл воды или бульона, соль, перец, сахар по вкусу, растительное масло для жарки. Лук и морковь мелко нарезают и обжаривают на растительном масле до мягкости. Добавляют томатную пасту и прогревают 2–3 минуты. Всыпают муку, тщательно перемешивают и обжаривают еще минуту. Тонкой струйкой вливают воду или бульон, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Доводят до кипения, добавляют соль, перец и щепотку сахара для баланса кислоты. Варят на медленном огне 10--15 минут до загустения. Секрет успеха заключается в правильном приготовлении заправки из муки — она должна хорошо прожариться с томатной пастой, чтобы подлива приобрела красивый цвет и не имела вкуса сырой муки.

