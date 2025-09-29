Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 08:56

Готовлю подливу из детства — идеально для гречки и пюре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томатная подлива представляет собой классический соус, знакомый многим с детства. Это блюдо отличается насыщенным вкусом и густой консистенцией, идеально подходящей для гречневой каши или картофельного пюре. Сочетание томатной пасты, овощей и специй создает гармоничный и узнаваемый вкусовой профиль.

Для приготовления потребуется: 2 столовые ложки томатной пасты, 1 морковь, 1 луковица, 1 столовая ложка муки, 500 мл воды или бульона, соль, перец, сахар по вкусу, растительное масло для жарки. Лук и морковь мелко нарезают и обжаривают на растительном масле до мягкости. Добавляют томатную пасту и прогревают 2–3 минуты. Всыпают муку, тщательно перемешивают и обжаривают еще минуту. Тонкой струйкой вливают воду или бульон, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Доводят до кипения, добавляют соль, перец и щепотку сахара для баланса кислоты. Варят на медленном огне 10–15 минут до загустения.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.

еда
рецепты
соусы
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
