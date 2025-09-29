Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 12:08

Силуанов раскрыл планы по оборонным расходам в 2026 году

Силуанов: расходы бюджета на оборону сохранятся на уровне 2025 года

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В 2026 году объем расходов федерального бюджета на оборону останется на уровне 2025 года, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, эти расходы учитывают новые вызовы безопасности страны. Кроме того, траты на оборону и безопасность уже были предусмотрены в предыдущем трехлетнем бюджете, передает ТАСС.

Базово расходы на цели обороны и безопасности были заложены в рамках предыдущего трехлетнего бюджета. При этом новая трехлетка, конечно, учитывает появляющиеся дополнительные задачи и вызовы. Общий объем расходов в 2026 году сохраняется на сопоставимом с 2025 годом уровне. При этом он выше уровня 2024 года, — заключил Силуанов.

Министр уточнил, что в структуру расходов включены не только статьи, связанные с военной обороной, но и направления, обеспечивающие безопасность страны и граждан. Среди них — развитие систем борьбы с дронами, защита критических объектов инфраструктуры, усиление безопасности на транспорте, киберзащита, а также меры по охране приграничных территорий.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026–2028 годы, который характеризуется как сбалансированный и устойчивый. Согласно документу, рост ВВП в 2026 году прогнозируется на уровне 1,3%, а за трехлетний период экономика вырастет почти на 7%, достигнув 276 трлн рублей. В бюджете также сохранены меры для повышения реальных доходов граждан.

