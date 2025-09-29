Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:54

Международная олимпиада по финансовой безопасности началась в Красноярске

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

В Красноярске в Сибирском федеральном университете 29 сентября стартовала V Международная олимпиада по финансовой безопасности. В этом году в финал прошли около 600 школьников и студентов из 40 стран мира. Всего в отборочном туре поучаствовало свыше 60 тысяч человек.

Олимпиада — отличная возможность, чтобы продемонстрировать свои возможности и таланты. Это одна из национальных целей развития России. Впервые олимпиада проходит в самом центре нашей страны, гостеприимном Красноярске. Организаторы приготовили интересные конкурсы и задания, большую культурную, развлекательную, познавательную программу, — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Победителям и призерам олимпиады предоставят возможность пройти стажировку в Росфинмониторинге и других организациях. Кроме того, они получат преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Ранее оргкомитет Международной литературной премии «История будущего» объявил о формировании шорт-листа по результатам первого этапа голосования. В список включили 27 лучших рассказов. Их отобрали из более чем 2,4 тысячи заявок от авторов из разных стран мира.

