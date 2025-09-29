Наступление ВС РФ на Харьков 29 сентября: щит из мирных, блокада Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 29 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Харькова, Волчанска, Липцев, как проводится блокада Купянска, где ВСУ прикрываются мирными?

Какова ситуация на Харьковском направлении в понедельник, 29 сентября

Штурмовые группы ВС РФ наступают в Волчанске и Синельниковском лесу — в последнем российские войска продвинулись на 250 метров и заняли два опорных пункта; ВСУ от безысходности продолжают атаковать гражданские объекты в Белгороде и Белгородской области с помощью РСЗО и БПЛА, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«„Воины севера“ завершают уничтожение блокированных в лесу подразделений 57-й мотопехотной бригады и 127-й тяжелой мехбригады. Всего в окружении остается чуть более десятка боевиков ВСУ, и они начинают сдаваться в плен. Группа из трех военнослужащих 127-й бригады попыталась сдаться в плен, выдвинувшись в сторону позиций ВС РФ с поднятыми руками, но попала под удар дронов со стороны своих же сослуживцев. Двое убито, одному удалось дойти до позиций „северян“ и сдаться, сохранив свою жизнь», — отметил источник.

Как утверждает канал, в Волчанске российские войска расширяют плацдарм на левом берегу реки Волчьей, есть успехи в районе Тихого, общее продвижение составило до 600 метров; на участке Меловое — Хатнее ВКС РФ и артиллеристы нанесли огневое поражение скоплениям сил ВСУ в районе Григоровки и Никольского; на Липецевском участке фронта нет существенных изменений, ВСУ не предпринимали активных действий.

«ВС РФ продвигаются в Купянске, идут бои за микрорайон Юбилейный. На Волчанском участке войска РФ наступают в Синельниковских лесах, в восточной части Волчанска — в сторону поселка Тихое, а также на левом берегу реки Волчьей», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские войска продвигаются вдоль железной дороги неподалеку от станции Волчанск.

«Продолжается тяжелый штурм Купянска. Здесь вражеская группировка держится на микрорайоне Юбилейный, за который уже идут бои, на оборонительных позициях на территории машиностроительного завода и автотранспортного колледжа. Как только падут эти рубежи, вся группировка ВСУ на левом берегу Оскола окажется в окружении, а под огневой контроль нашей армии перейдет критически важная трасса на Харьков», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Власти Харьковской области полностью закрыли Купянск для въезда, попасть туда могут только военные, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель». На данный момент в городе не работает ни один из объектов критической инфраструктуры.

По предварительным данным, в населенном пункте находятся более 2300 мирных жителей, которых ВСУ используют в качестве живого щита. При этом ни о какой эвакуации населения речи не идет. Источник подчеркнул, что ситуация в Купянске для ВСУ сложилась критическая.

По данным «Северного ветра», потери ВСУ в Харьковской области за сутки составили более 65 человек личного состава, различные вооружения и техника, а также десяток пунктов управления БПЛА.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Когда Россия может занять Купянск

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что ВС РФ могут освободить городскую застройку Купянска до конца года. По его словам, процесс освобождения города может немного затянуться из-за оставшихся там мирных жителей, которых, скорее всего, ВСУ удерживают намеренно. Присутствие в населенном пункте гражданского населения ограничит применение российской армией авиации, дальнобойной артиллерии и авиабомб, пояснил он.

«Мирное население, я думаю, не выпустили специально, чтобы можно было использовать их в качестве живого щита. Что касается командования, которое сбежало, украинские войска так делают всегда», — отметил эксперт.

Кнутов добавил, что российская армия почти окружила Купянск. Поставки туда оружия, боеприпасов, ротация военных и пополнение резервами практически исключаются, подытожил он.

