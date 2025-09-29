Автобус насмерть сбил пешехода в российском городе

Автобус насмерть сбил пешехода у здания автовокзала в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Водитель 1967 года рождения, управляя автобусом «НефАЗ» <…>, по предварительным данным, допустил наезд на <…> пешехода, — говорится в сообщении.

Ранее массовое ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких автомобилей произошло на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. В результате пострадали двое несовершеннолетних и двое взрослых. Они были госпитализированы с различными травмами.

До этого в Новосибирске в ночь на 28 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель автомобиля Mercedes. 49-летний мужчина не справился с управлением и врезался в световую опору.