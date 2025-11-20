Рустем Умеров вернулся на Украину после слухов о бегстве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров вернулся в страну после командировки за границей, передает «Зеркало недели» со ссылкой на источники. Он фигурирует в коррупционном деле бизнесмена Тимура Миндичем.

На фоне расследования несколько дней назад секретарь Умеров сообщил, что отправился в Стамбул, где планировал обсудить возобновление обменного процесса с Россией. В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что он отправился в США и должен вернуться в четверг, 20 ноября.

Миндичу, который проходит по делу о крупных хищениях в «Энергоатоме», приписывают влияние на решения Умерова. Следователи считают, что он был связан в том числе со сделкой по закупке модульных бронежилетов для армии.

Умеров подтвердил, что несколько раз встречался с Миндичем и обсуждал с ним тему снабжения ВСУ. При этом он подчеркнул, что попытки представить это как давление на Министерство обороны не имеют под собой оснований.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров допускал, что Умеров был напрямую вовлечен в коррупционные схемы бизнесмена Тимура Миндича. По мнению политика, секретарь СНБО вполне может оказаться на скамье подсудимых.