20 ноября 2025 в 16:54

В Раде раскрыли решение Зеленского по отставке Ермака

Депутат Рады Железняк: Зеленский не намерен увольнять Ермака

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский решил сохранить в должности главу своего офиса Андрея Ермака, несмотря на его упоминание в громком коррупционном скандале, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк. По словам парламентария, вместо кадровых решений президент намерен атаковать всех, кого считают причастными к делу.

Зеленский принял решение не увольнять Ермака. Он будет его оставлять и идти в атаку на всех, кто был причастен к «Миндичгейту», — заявил Железняк.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 10 ноября объявили о масштабной операции «Мидас» по раскрытию коррупционной схемы в энергетике. Главным подозреваемым оказался друг Зеленского бизнесмен Тимур Миндич.

Ранее сообщалось, что экс-главком Вооруженных сил Украины, а ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный отклонил просьбу о личной встрече с главой офиса президента. В свете коррупционного скандала в стране политик стремился провести переговоры с дипломатом во время своего визита в Лондон.

Железняк заявлял, что Ермак может фигурировать на аудиозаписях Миндича под псевдонимом Али-Баба. По его словам, чиновник координировал попытки лишить НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру полномочий.

Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Украина
коррупция
