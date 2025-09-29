Толпы молдаван в центре Москвы попали на видео

Очереди образовались у двух избирательных участков в Москве, где граждане Молдавии принимают участие в парламентских выборах, пишет MK.RU. Люди начали собираться с самого утра, чтобы успеть проголосовать.

За пределами Молдавии работает 301 участок, два из которых расположены в столице России. Голосование за рубежом началось сегодня. Столичные избирательные пункты рассчитаны на 10 тысяч человек. Из-за ограниченного числа бюллетеней многие избиратели заняли очередь заранее.

Ранее обнародованные после подсчета почти всех голосов Центризбиркомом Молдавии данные показали, что основанная президентом Майей Санду партия «Действие и солидарность» может сохранить парламентское большинство. После обработки 99,52% протоколов ПДС получила 50,03% голосов. За ней следуют Патриотический блок (24,26%), проевропейская «Альтернатива» (7,99%), Наша партия (6,21%) и «Демократия дома» (5,63%).

Лидер отстраненного от выборов оппозиционного блока «Победа» Илан Шор между тем заявил, что на парламентских выборах в Молдавии произошли массовые фальсификации и вбросы. По его словам, власти также организовали сотни арестов активистов оппозиции в ходе кампании.