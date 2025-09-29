Королевская семья Британии: новости, Уильям рассказал о тяжелом периоде

Принц Уильям дал интервью канадскому актеру Юджину Леви и рассказал о самом тяжелом годе своей жизни, пишет Daily Mail. Какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 29 сентября?

Что Уильям рассказал о тяжелом периоде

Леви взял интервью у наследника британского престола во время съемок нового тревел-шоу, которое должно выйти на платформе Apple TV+ в октябре. Сын британского монарха устроил для актера экскурсию по Виндзорскому замку, а затем спросил, не хотел бы тот выпить с ним. Интервьюер согласился.

Во время беседы за кружкой пива в пабе принц Уэльский рассказал о своей жизни в последнее время.

«Я бы сказал, что 2024 год был самым тяжелым в моей жизни. Знаете, жизнь посылается нам, чтобы испытать нас. И умение преодолевать эти испытания делает нас такими, какие мы есть», — сказал Уильям.

Как пишет Daily Mail, наследник престола имел в виду испытания, связанные с раком у его супруги Кейт Миддлтон и отца Карла III. В ноябре принц Уильям уже упоминал, что 2024 год был очень тяжелым.

Кого Гарри обвинил в попытке помешать примирению с отцом

Принц Гарри ответил на слухи о своей недавней встрече с королем Карлом III и обвинил некие источники в «намерении саботировать» его попытку примирения с семьей, передает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в ходе четырехдневного визита в Великобританию герцог Сассекский впервые за полтора года встретился с отцом в Кларенс-хаусе. Встреча была воспринята как важный шаг на пути к восстановлению отношений между принцем и остальными членами его семьи.

Принц Гарри Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инсайдер сообщил, что Гарри был якобы удивлен, насколько «явно формальной» была встреча с монархом, и заявил, что, по его словам, он чувствовал себя скорее «официальным гостем», чем родственником.

Герцог опроверг эти утверждения, заявив, что они «категорически ложны».

«Недавние сообщения о мнении герцога о тоне встречи являются категорически ложными. Приписываемые ему цитаты — чистейший вымысел, подпитываемый, как можно только предположить, источниками, намеревавшимися помешать любому примирению между отцом и сыном», — рассказал представитель Гарри.

Он отметил, что, вероятно, эти же источники «решили раскрыть факт обмена подарками».

«Хотя мы предпочли бы, чтобы подобные подробности остались конфиденциальными, для ясности мы можем подтвердить, что [королю] была передана фотография в рамке, однако на ней не было герцога и герцогини [Сассекских]», — уточнил представитель.

До этого утверждалось, что Гарри подарил отцу фотографию своих детей, шестилетнего Арчи и четырехлетней Лилибет, а также их матери Меган Маркл и себя самого. Карл III не видел своих внуков с июня 2022 года, поскольку принц заявлял, что им небезопасно ездить в Великобританию без надлежащей охраны.

Читайте также:

Ситуация в аэропортах РФ 29 сентября: задержки и отмены рейсов

Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждем снег и гололедицу?

Удар под Москвой, убит 6-летний ребенок: как ВСУ атакуют Россию 29 сентября