Раскрыта цена мотоцикла, который получил от Путина житель Аляски

Цены на переданный от президента РФ Владимира Путина жителю Аляски Марку Уоррену мотоцикл «Урал» составляют от 2 до 2,5 млн рублей, сообщил ТАСС гендиректор представительства Ирбитского мотоциклетного завода в российской столице Денис Кузнецов. Новый мотоцикл «Урал» мотолюбителю с Аляски в качестве подарка от главы государства передали российские дипломаты.

Это «Урал Gear Up», классический мотоцикл, созданный для бездорожья, дальних путешествий. <...> Цена стартует от 1,9 млн рублей и может достигать 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации. То есть мотоцикл собирается индивидуально под каждого клиента, там одних цветовых решений более 285, — сказал Кузнецов.

По его словам, в США такая модель достаточно востребована. Продажи шли до СВО и продолжаются сейчас. Кузнецов указал, что клиенты ждут технику, потому что это, вероятно, единственные мотоциклы в мире, которые производятся с приводом на коляску и целиком из металла. Он подчеркнул, что такая работа с металлом слишком дорога и трудозатратна.

Ранее шеф бюро ВГТРК в США Валентин Богданов сообщил, что Путин подарил мотоциклисту с Аляски Марку Уоррену новый «Урал». Американец долгое время катался на таком же мотоцикле, но из-за антироссийских санкций столкнулся с невозможностью найти для техники запчасти.