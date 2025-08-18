«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия Депутат Колесник заявил, что РФ будет уничтожать каждый военный завод на Украине

Россия будет уничтожать каждый военный завод, построенный на Украине, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он выразил уверенность в том, что Украине никогда не стать поставщиком оружия, потому что для этого необходимо наличие военных заводов, которые уже успешно уничтожаются российской армией.

Чтобы стать поставщиком военной техники, надо иметь военные заводы, которые мы успешно уничтожаем и будем продолжать это делать. Если они построят завод, мы его уничтожим. Они будут строить, мы будем уничтожать. Видимо, мало было, получат еще, — высказался Колесник.

Он также напомнил, что терпение у России не бесконечное. По словам парламентария, самое время «подумать о душе».

Станет хуже Украине и Европе в том числе. Терпение у нас не бесконечное. Пусть лучше подумают о душе. Самое время, — заключил Колесник.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Украина может стать крупным поставщиком военной техники в Европу. По его словам, на это надеется американская администрация. Уитэкер объяснил это тем, что страны региона увеличат расходы на оборону.