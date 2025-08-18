Переговоры Путина и Трампа на Аляске
США раскрыли, какое будущее они подготовили для Украины

Уитэкер заявил, что Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу

Мэтью Уитэкер Мэтью Уитэкер Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Американская администрация ожидает, что Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу, заявил в интервью телеканалу Fox News постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер. Он объяснил это тем, что страны региона увеличат расходы на оборону.

Они (Украина. — NEWS.ru), безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те (европейские страны. — NEWS.ru) будут тратить те 5%, о которых все договорились, — убежден Уитэкер.

Он призвал уже сейчас думать, какой будет экономика Украины в будущем. Уитэкер признал, что в стране нужно будет восстанавливать не только оборонный сектор, но также сельскохозяйственную экономику, порты и инфраструктуру. Для этого потребуется «много денег, в основном из Европы», отметил американский постпред.

Ранее журналисты газеты Times предположили, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта. По их словам, переговоры рассматриваются только как очередной этап переговорного процесса.

