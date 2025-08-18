Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:25

Врач назвала причину усталости детей после каникул

Гематолог Томова связала усталость детей после каникул с анемией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слабость и усталость у ребенка после летних каникул может быть связана с железодефицитной анемией, заявила KP.RU гематолог Евгения Томова. Это состояние можно выявить по бледной коже, ломкости ногтей, выпадению волос и частным простудам.

Железодефицитная анемия приводит к кислородному голоданию тканей, к гипоксии. В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг — отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых, а во время уроков становится сложно сосредоточиться и решить даже простую задачу, — объяснила Томова.

Среди возможных причин анемии — поздний прикорм, несбалансированный рацион, частые перекусы у подростков, а также скрытые кровопотери у маленьких детей, перечислила врач. Для профилактики этого состояния нужно включать в питание ребенка продукты с обилием железа. Подросткам важно своевременно сдавать анализ крови.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что монодиета из жареной картошки во время поста может нарушить обмен веществ, а также спровоцировать набор лишнего веса. Особенно опасно соблюдать «картофельный пост» пациентам с железодефицитной анемией и женщинам с обильными менструациями.

врачи
дети
анемия
каникулы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев назвал коллегу непечатными словами за фразу о женщинах в футболе
«Зеленскому плевать»: раскрыто, какое мнение Трампа проигнорирует Киев
В Национальном автомобильном союзе призвали запретить часть номерных знаков
«Будет на успокоительных»: Рогов о встрече Трампа и Зеленского
Не берем гадость из магазина, а готовим консервированный горошек дома
Травма детства, апельсины и нож: как интернат превратил сироту в убийцу
Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине
Мэр города подарил директору детсада таракана
Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры
Суд огласил приговор по делу о взрыве авто экс-офицера СБУ
Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»
Как меняется рынок топлива в регионах: от тендеров до прямых контрактов
Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье
Двух футболистов молодежки «Рубина» заподозрили в изнасиловании
Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов
Россияне стали активно обращаться за кредитками
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин
Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки
«Пусть отправляются домой»: депутат о судьбе не принятых в школы мигрантов
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.