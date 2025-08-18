Врач назвала причину усталости детей после каникул

Слабость и усталость у ребенка после летних каникул может быть связана с железодефицитной анемией, заявила KP.RU гематолог Евгения Томова. Это состояние можно выявить по бледной коже, ломкости ногтей, выпадению волос и частным простудам.

Железодефицитная анемия приводит к кислородному голоданию тканей, к гипоксии. В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг — отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых, а во время уроков становится сложно сосредоточиться и решить даже простую задачу, — объяснила Томова.

Среди возможных причин анемии — поздний прикорм, несбалансированный рацион, частые перекусы у подростков, а также скрытые кровопотери у маленьких детей, перечислила врач. Для профилактики этого состояния нужно включать в питание ребенка продукты с обилием железа. Подросткам важно своевременно сдавать анализ крови.

