14 августа 2025 в 10:20

Гастроэнтеролог раскрыла, чем грозит «картофельный пост»

Гастроэнтеролог Кашух заявила, что монодиета из картошки нарушит метаболизм

Монодиета из жареной картошки во время поста может нарушить обмен веществ, а также спровоцировать набор лишнего веса, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она отметила, что в таком рационе больше жиров, чем полезных углеводов, а белки, витамины и минералы вовсе отсутствуют.

Пост не должен сводиться к монодиете из одного продукта, даже если это сытная жареная картошка. Такой рацион может навредить здоровью, вызвать слабость и проблемы с пищеварением. Избыток крахмала и жира нарушает обмен веществ, провоцируя скачки сахара в крови и набор веса, — предупредила Кашух.

Вовремя монодиеты из картошки организм также плохо усваивает железо. Особенно опасно соблюдать «картофельный пост» пациентам с железодефицитной анемией и женщинам с обильными менструациями.

Ранее гастроэнтеролог Елена Зятенкова заявила, что арбузная диета может вызвать перегрузку почек, скачки уровня сахара в крови, инсулинорезистентность, а также дефицит питательных веществ. Кроме этого, такой рацион чреват проблемами с пищеварением, в частности вздутием, диареей, а также нарушениями микрофлоры кишечника.

