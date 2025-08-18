Главкома ВСУ засмеяли за слова об итогах операции в Курской области Коц высмеял и опроверг слова Сырского об успехе операции в Курской области

Слова главкома ВСУ Александра Сырского о якобы успешных итогах операции в Курской области являются «продуктом информационной диареи», заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале. Он опроверг заявление военачальника, добавив, что недавняя передача тел погибших украинских солдат Киеву говорит сама за себя.

Если Сырскому нравится на завтрак украинцам подавать продукт информационной диареи, а они, не возмущаясь, хватаются за ложку, то это их проблема. Даже не Сырского. У нас, кстати, еще несколько тысяч замороженных «захистников». Вы <...> забирать их собираетесь вообще? — написал Коц.

Военкор также обратил внимание на судьбу бывших бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, в настоящее время они проходят службу в составе армейских подразделений.

Ранее Сырский заявлял, что Красноармейское направление является самым сложным для украинских войск. При этом он признал, что на всей линии боевого соприкосновения сохраняется достаточно тяжелая обстановка для ВСУ. Это обусловлено продолжающимся наступлением армии России.