На сегодняшний день Красноармейское направление является самым сложным для Вооруженных сил Украины, заявил в интервью агентству «РБК-Украина» главнокомандующий армией Александр Сырский. При этом он признал, что на всей линии боевого соприкосновения сохраняется достаточно тяжелая обстановка для ВСУ. Это обусловлено продолжающимся наступлением армии России.

Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России. [Красноармейское направление] сейчас самый сложный участок фронта, — сказал Сырский.

Главнокомандующий украинскими войсками констатировал, что положение армии на фронте стремительно ухудшается. По словам Сырского, в связи с этим Киев планирует принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов до конца года.

Ранее разведчик с позывным Велес рассказал, что распиаренные украинские подразделения начинают отходить из Красноармейска. По его словам, «медийные» подразделения, которые снимают репортажи, быстро покидают город, оставляя боевых товарищей, и уходят в сторону Гришино.