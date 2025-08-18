В Госдуме нашли причину неприятных слухов о мессенджере MAX

Слухи о том, что мессенджер MAX следит за пользователями через камеру, направлены на дискредитацию российской платформы, уверен заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. В разговоре с NEWS.ru депутат подчеркнул, что и Telegram, и WhatsApp видят, какую популярность мессенджер набирает в России.

Это попытки дискредитировать российский мессенджер. WhatsApp и Telegram видят, что в России началось массовое скачивание MAX, и сейчас этот мессенджер самый популярный во всех сторах. И конечно, они понимают, что могут очень стремительно потерять аудиторию, — пояснил Свинцов.

Депутат допустил, что на этом фоне другие платформы могут инвестировать в создание различных слухов о MAX. По словам парламентария, таким образом предпринимаются попытки притормозить переток аудитории в российский мессенджер.

Поэтому сейчас, конечно, оба конкурента — и Telegram, и WhatsApp, и, возможно, другие какие-то мессенджеры — инвестируют в такие видео и различные текстовые публикации в различных источниках, чтобы немножко притормозить этот переток аудитории в MAX, — заключил депутат.

В пресс-службе MAX ранее опровергли слухи о слежке за пользователями через камеры смартфонов. Там добавили, что подключение к камере происходит исключительно во время активных действий, таких как видеозвонки.