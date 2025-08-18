Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В MAX ответили на слухи о слежке за пользователями через камеру

Пресс-служба MAX: мессенджер активирует камеру только по запросу пользователя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мессенджер MAX подключается к камере устройства только по запросу пользователя, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там добавили, что это происходит исключительно во время активных действий, таких как видеозвонки.

Пользователь активирует камеру компьютера в МАХ, только когда самостоятельно инициирует эту функцию, например, во время видеозвонка. Без активного действия пользователя приложение не запрашивает доступа к камере и не использует ее, — заявили в компании.

Ранее стало известно, что центр безопасности MAX в июле заблокировал более 10 тысяч телефонных номеров мошенников, которые выдавали себя за сотрудников государственных сервисов, правоохранительных органов или банков. За тот же период было удалено свыше 32 тысяч вредоносных и спам-документов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ранее заявила, что жильцов не заставят переводить домовые чаты в мессенджер MAX. По ее словам, каждый имеет право выбрать для домового чата ту площадку, которая кажется наиболее удобной.

