Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 16:05

В Госдуме ответили на слухи о переводе домовых чатов в мессенджер MAX

Депутат Разворотнева: жильцов не заставят переводить домовые чаты в MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Жильцов не заставят переводить домовые чаты в мессенджер MAX, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, комментируя распространившиеся в Сети слухи. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что ничего не знает о появившихся в некоторых Telegram-каналах сообщениях. По ее словам, каждый имеет право выбрать для домового чата ту площадку, которая кажется наиболее удобной.

Я видела это письмо, ничего об этом не знаю абсолютно. Не говоря уже о том, что это любимое дело иноагентов [распространять слухи]. Я это никак не прокомментирую. Почему чаты должны переместиться? Каждый создает свои домовые чаты там, где удобно, это личное дело жильцов каждого дома. Сервисы предлагают площадки для обсуждения, и туда переходит тот, кто этого хочет. Уже просто не знают, что придумать, — пояснила Разворотнева.

Юрист Александр Хаминский ранее заявил, что с 1 сентября все новые смартфоны, продаваемые в России, будут обязаны иметь предустановленный мессенджер MAX. По его словам, данное требование закреплено федеральным законом.

чаты
Россия
MAX
мессенджеры
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны требования Кремля на переговорах с США: позиция РФ, инсайды
Состоялась встреча главы МО с военкорами, работающими в зоне СВО
В Минцифры раскрыли пользу от блокировки звонков через Telegram и WhatsApp
Стало известно, стоит ли ждать мгновенной блокировки звонков в мессенджерах
Для готовивших теракты в России украинских диверсантов запросили 30 лет
Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским
Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь
Спортивного комментатора сочли достойным кандидатом в президенты
Трамп обрушился с критикой на СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным
Садовод объяснила, какой сорт в Подмосковье самый вкусный
Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии
Экс-жена Краско рассказала, смог ли актер помириться с дочерью Галиной
«Собирали деньги на лечение»: вдова Краско заподозрила сиделку в обмане
Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться
Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию
«Ничего не хотел»: экс-жена Краско рассказала о последних днях актера
Раскрыты требования Украины перед саммитом на Аляске
В Госдуме предупредили Прибалтику об ответных мерах в случае провокаций
Солистка «Тату» раскрыла секрет популярности российской музыки в мире
Тысячи мигрантов устроили шествие, напугав Красноярск: что случилось
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.