В Госдуме ответили на слухи о переводе домовых чатов в мессенджер MAX Депутат Разворотнева: жильцов не заставят переводить домовые чаты в MAX

Жильцов не заставят переводить домовые чаты в мессенджер MAX, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, комментируя распространившиеся в Сети слухи. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что ничего не знает о появившихся в некоторых Telegram-каналах сообщениях. По ее словам, каждый имеет право выбрать для домового чата ту площадку, которая кажется наиболее удобной.

Я видела это письмо, ничего об этом не знаю абсолютно. Не говоря уже о том, что это любимое дело иноагентов [распространять слухи]. Я это никак не прокомментирую. Почему чаты должны переместиться? Каждый создает свои домовые чаты там, где удобно, это личное дело жильцов каждого дома. Сервисы предлагают площадки для обсуждения, и туда переходит тот, кто этого хочет. Уже просто не знают, что придумать, — пояснила Разворотнева.

Юрист Александр Хаминский ранее заявил, что с 1 сентября все новые смартфоны, продаваемые в России, будут обязаны иметь предустановленный мессенджер MAX. По его словам, данное требование закреплено федеральным законом.