Абсолютная защита от дронов? На что способно новое супероружие России

В Сети появились кадры первого применения лазерного оружия против украинского БПЛА. Что известно о новом оружии России, на что оно способно, каковы его основные преимущества и недостатки?

13 августа в соцсетях распространилось видео, в котором зафиксировано уничтожение украинского дрона-камикадзе FP-1. Предположительно, это первое применение лазерной системы ПВО в боевых условиях, до этого БПЛА сбивали только на испытаниях.

«Российская мобильная группа ПВО уничтожила украинский дальнобойный БПЛА FP-1. На видео зафиксирован момент воздействия лазерного луча по летящему дрону, который через несколько секунд взрывается в воздухе», — сообщил Telegram-канал «Южный фронт».

По данным СМИ, украинский стратегический беспилотник был сбит на расстоянии около 2,5 км: лазерный луч прожег топливный бак, после чего произошел взрыв.

Какое лазерное оружие использовалось, характеристики

Предположительно, мобильная группа применяла систему ПВО Silent Hunter (LASS). The Sunday Times со ссылкой на разведку НАТО утверждает, что эти системы производит Китай.

«Военное обозрение» пишет, что Silent Hunter («Тихий охотник») был представлен публике еще в 2017 году пекинской компанией Poly Technologies. До сих пор единственным зарубежным пользователем системы является Саудовская Аравия: в феврале 2025 года компания объявила о первой успешной нейтрализации саудовскими военными ударного БПЛА йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Silent Hunter оснащен волоконно-оптическим лазером с электрическим приводом мощностью до 30 кВт. Установка предназначена для поиска, отслеживания и уничтожения низколетящих дронов, скорость которых не превышает 60 м/с. Ее мощности хватает, чтобы пробить 10 мм стали на расстоянии 800 м или 5 мм на дистанции 1000 м.

В России есть собственные разработки в области лазерного оружия, такие как «Пересвет» и «Задира». Перспективным оружием против дронов считается «Посох» от компании LazerBuzz, который в компактном состоянии представляет собой «лазерную винтовку», которая разрушает дрон за 1 секунду воздействия.

«То, что еще вчера казалось фантастикой, уже реальность. Джордж Лукас нервно курит в сторонке», — иронизирует Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса «Пересвет» Фото: МО РФ/РИА Новости

В чем главное преимущество лазерного оружия в СВО

Военный эксперт и историк Юрий Кнутов в разговоре с NEWS.ru признал, что поражение FP-1 лазером — это достижение. Главное преимущество лазерного оружия — это отсутствие расхода боеприпасов.

«Боевые лазеры имеют важное достоинство. Один так называемый выстрел, или импульс лазера — очень дешевый. Его стоимость, может быть, в тысячу раз меньше, чем стоимость зенитной ракеты. Тем более что FP-1 — это беспилотник, который был разработан примерно год назад. Его корпус очень напоминает французскую ракету SCALP-EG или британскую Storm Shadow, то есть он малозаметен с радиолокационной точки зрения», — отметил Кнутов.

Где еще создают лазерное оружие против БПЛА

Пентагон тоже обратил внимание на развитие лазерного оружия: в 2026 году в США будет проведен конкурс на разработку высокоэнергетического лазера для борьбы с БПЛА, пишет Defense News.

В Америке за минувшие пять лет по заказу армии было создано 17 прототипов систем направленной энергии мощностью 10, 20, 30 и 50 кВт, предназначенных для установки на БТР Stryker. Испытания показали их перспективность, однако тесты комплекса DE M-SHORAD на Ближнем Востоке выявили проблемы, связанные с его адаптацией к реальным боевым условиям.

Основные недостатки лазерного оружия включают низкую надежность (особенно оптики, которая часто выходит из строя и требует ремонта в «чистых комнатах», недоступных в полевых условиях). Кроме того, промышленность также пока не готова к массовому производству таких систем.

На основании этих данных были выдвинуты требования к разработчикам: Пентагон хочет получить модульную систему, элементы которой можно легко заменить на передовой. «Лазерная пушка» должна легко устанавливаться на разные платформы — от роботизированных машин до легких БТР.

