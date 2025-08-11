Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 10:16

Российский лучемет «Посох» прожигает дроны за десятую долю секунды

Противодроновая лазерная установка «Посох» улучшила показатели в 15 раз

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Обновленная версия российской антидроновой лазерной установки «Посох» успешно прошла стендовые испытания, улучшив показатели в 15 раз, сообщили разработчики. По их словам, которые приводит РИА Новости, оружие прожгло крыло беспилотника на расстоянии 50 метров за 0,1 секунды.

Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным, — поделились в компании.

Для обновленной версии «Посоха» использовалась более мощная установка и новая линза, что позволило достичь столь высоких результатов. На испытаниях прожигались различные образцы крыльев зарубежных БПЛА с толщиной стали в один сантиметр. Разработчики отметили, что знают, в каком направлении следует двигаться. Следующим этапом испытаний станет большее расстояние.

Ранее сообщалось, что российские разработчики работают над расширением возможностей оптоволоконных FPV‑дронов «Бумеранг». Аппараты получат опцию комбинированного управления — по оптоволоконному кабелю и по традиционной FPV‑схеме через радиоканал.

Россия
разработки
лазеры
дроны
испытания
