Российский лучемет «Посох» прожигает дроны за десятую долю секунды Противодроновая лазерная установка «Посох» улучшила показатели в 15 раз

Обновленная версия российской антидроновой лазерной установки «Посох» успешно прошла стендовые испытания, улучшив показатели в 15 раз, сообщили разработчики. По их словам, которые приводит РИА Новости, оружие прожгло крыло беспилотника на расстоянии 50 метров за 0,1 секунды.

Мы успешно провели стендовые испытания на дистанции 50 метров: повысили мощность, уменьшили размер пятна прожигания, увеличили скорость в 15 раз, то есть сделали лазерный пучок более сконцентрированным, — поделились в компании.

Для обновленной версии «Посоха» использовалась более мощная установка и новая линза, что позволило достичь столь высоких результатов. На испытаниях прожигались различные образцы крыльев зарубежных БПЛА с толщиной стали в один сантиметр. Разработчики отметили, что знают, в каком направлении следует двигаться. Следующим этапом испытаний станет большее расстояние.

