Производство и настройка дронов на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области

Для российских военных создадут новый тип боевых дронов В России создадут гибридные БПЛА с управлением по оптоволокну и FPV

Российские разработчики работают над расширением возможностей оптоволоконных FPV‑дронов «Бумеранг», сообщил ТАСС источник в ОПК. Аппараты получат опцию комбинированного управления — по оптоволоконному кабелю и по традиционной FPV‑схеме через радиоканал.

Уточняется, что, рассматривается направление, при котором способы управления будут взаимозаменяемыми и комбинируемыми. В зависимости от обстановки и задач дрон сможет работать как по оптоволокну, так и по обычной схеме FPV — радио для управления и антенна для передачи видео. Собеседник издания также отметил уязвимость нынешней оптоволоконной версии: на сегодняшний день вывести такой дрон из строя можно только повредив кабель стрелковым оружием или механическим способом.

Ранее глава командования перспективных разработок сухопутных войск американских ВС Джеймс Рэйни в интервью The Times признал, что США отстают от России в сфере разработки и производства БПЛА. По его словам, в случае конфликта американские военнослужащие обязательно столкнутся с серьезными потерями.