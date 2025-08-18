Политолог ответил, какой ультиматум ждет Зеленского на встрече с Трампом Политолог Дудаков: США могут поддержать оппонентов Зеленского на Украине

США могут усилить внутреннее давление на президента Украины Владимира Зеленского через антикоррупционные расследования или поддержку его политических оппонентов, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, если украинский лидер не выведет войска с ДНР, Вашингтон может пойти на радикальные меры, включая прекращение военной и финансовой помощи Украине.

Если бы Зеленский приехал один на встречу с президентом США Дональдом Трампом, то перед ним стоял бы очевидный ультиматум. Вашингтон поставил бы условия, что ему надо вывести войска с территории ДНР. После возможны разные варианты. Например, перемирие в воздухе либо США прекращают полностью поддерживать Украину и перекрывают финансовые и военные транши. Кроме того, Соединенные Штаты могут усилить внутреннее давление на Зеленского, например, запустив антикоррупционный трек или открыто поддержать его оппонентов в украинской политике. Тем более что сейчас оппозиция постепенно поднимает голову, — пояснил Дудаков.

Ранее сообщалось, что Зеленский перед визитом в Вашингтон поставил Трампу ультиматум, предполагающий отказ от любых условий, если не будет прекращения огня. Таким образом он поднял ставки и отправляется в Белый дом с жесткой повесткой.

Политолог Александр Перенджиев ранее выразил мнение, что Зеленский никогда не откажется от Крыма. По его словам, украинский лидер понимает, что любые заявления об отказе от территорий могут спровоцировать дальнейшие требования.