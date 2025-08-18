Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:54

Политолог ответил, какой ультиматум ждет Зеленского на встрече с Трампом

Политолог Дудаков: США могут поддержать оппонентов Зеленского на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могут усилить внутреннее давление на президента Украины Владимира Зеленского через антикоррупционные расследования или поддержку его политических оппонентов, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, если украинский лидер не выведет войска с ДНР, Вашингтон может пойти на радикальные меры, включая прекращение военной и финансовой помощи Украине.

Если бы Зеленский приехал один на встречу с президентом США Дональдом Трампом, то перед ним стоял бы очевидный ультиматум. Вашингтон поставил бы условия, что ему надо вывести войска с территории ДНР. После возможны разные варианты. Например, перемирие в воздухе либо США прекращают полностью поддерживать Украину и перекрывают финансовые и военные транши. Кроме того, Соединенные Штаты могут усилить внутреннее давление на Зеленского, например, запустив антикоррупционный трек или открыто поддержать его оппонентов в украинской политике. Тем более что сейчас оппозиция постепенно поднимает голову, — пояснил Дудаков.

Ранее сообщалось, что Зеленский перед визитом в Вашингтон поставил Трампу ультиматум, предполагающий отказ от любых условий, если не будет прекращения огня. Таким образом он поднял ставки и отправляется в Белый дом с жесткой повесткой.

Политолог Александр Перенджиев ранее выразил мнение, что Зеленский никогда не откажется от Крыма. По его словам, украинский лидер понимает, что любые заявления об отказе от территорий могут спровоцировать дальнейшие требования.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
США
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главкома ВСУ засмеяли за слова об итогах операции в Курской области
В Германии считают, что Мерц делает страну мишенью
В Госдуме оценили сообщения о новой ракете Украины
В Госдуме нашли причину неприятных слухов о мессенджере MAX
В Госдуме ответили, почему лидеры ЕС боятся встречи Трампа и Зеленского
Путин поддержал инициативу о защите ростовских фермерских хозяйств
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.