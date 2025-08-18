В России сообщили о резком росте экспорта одного вида продукции «Агроэкспорт»: российский экспорт мяса птицы вырос на 23% за семь месяцев

Россия значительно увеличила экспорт мяса птицы в первые семь месяцев 2025 года, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 23% в натуральном выражении, достигнув 262 тысяч тонн.

В денежном эквиваленте рост составил 31%, а общая выручка от экспорта достигла $530 млн (42,4 млрд рублей). Основную часть поставок составили части тушек и субпродукты кур, которые принесли $400 млн (около 32 млрд рублей). Еще $60 млн (более 4,8 млрд рублей) обеспечили продажи индейки и замороженных куриных тушек.

Крупнейшим покупателем российского мяса птицы стал Китай, на долю которого пришлось 43% от общего объема выручки. Как отметил глава Agrifood Strategies Альберт Давлеев, такой спрос связан с сокращением поставок из США и Бразилии из-за вспышек птичьего гриппа. Второе и третье места среди импортеров заняли Саудовская Аравия (24%) и Казахстан (9%).

