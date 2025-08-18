Курс биткоина обрушился после исторического максимума Курс биткоина опускался ниже $115 тысяч после обновления исторического максимума

Курс биткоина утром 18 августа опускался ниже $115 тысяч (около 9,2 млн рублей), следует из данных биржи Binance. Таким образом криптовалюта подешевела почти на $10 тысяч (около 800 тысяч рублей) за четыре дня, прошедших после обновления исторического максимума в $124,5 тысячи (около 10 млн рублей).

По данным на 12:50, биткоин торгуется на уровне $115 075. Стоимость второй по популярности монеты Ethereum составляет около $4,3 тысячи (около 346 тысяч рублей).

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 июля, когда цена биткоина, преодолев диапазон $100–110 тысяч (около 8,8 млн рублей), достигла уровня $120 тысяч (около 9,6 млн рублей). Прошлый максимум был зафиксирован всего пятью днями ранее — 9 июля 2025 года, когда криптовалюта торговалась на уровне $111,99 тысячи (около 9 млн рублей).

Ранее сообщалось, что британец Джеймс Хауэллс принял решение прекратить поиски жесткого диска, который его возлюбленная случайно выбросила в 2013 году. На этом диске хранились восемь тысяч биткоинов, стоимость которых сейчас составляет около $950 млн (75,9 млрд рублей). После резкого роста курса биткоина Хауэллс неоднократно пытался получить разрешение на раскопки на мусорном полигоне, где, по его мнению, находится утерянная криптовалюта.