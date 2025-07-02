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02 июля 2025 в 16:53

Битва за Одессу: НАТО готовит захват города. Возможно ли это, ответ РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Эксперты уверены, что Запад вновь вынашивает планы оккупации Одессы, сосредоточив для этого 70-тысячный воинский контингент в Румынии. Ранее город испытал на себе австро-немецкую оккупацию и французскую интервенцию в 1918–1919 годах. А во время Второй мировой войны Одесса находилась под управлением румынской администрации. Какие планы вынашивает сегодня НАТО в отношении города, возможен ли сценарий силового захвата Одессы и что мы можем противопоставить интервентам — в материале NEWS.ru.

Что свидетельствует о подготовке НАТО к захвату Одессы

Запад вынашивает планы возможной интервенции в Одессе, сосредоточив крупный военный контингент в Румынии в количестве 70 тысяч бойцов, заявил социолог и политический эксперт, бывший офицер госбезопасности Приднестровья Дмитрий Соин. По его словам, солдаты собраны из 12 стран НАТО. Соин уверен, что это является подготовкой к захвату Одессы. Он напомнил, что город в своей истории уже находился под контролем иностранных сил, и подчеркнул, что на Западе все чаще обсуждают возможность повторить подобный сценарий.

По мнению эксперта, для продвижения к Одессе НАТО необходимо устранить пророссийские силы в Молдове, в первую очередь в Гагаузии. Он выразил уверенность, что в случае полномасштабной агрессии против города Россия вряд ли останется в стороне и может применить высокоточные ракетные комплексы «Кинжал» и «Искандер» для ударов по стратегическим объектам и командным пунктам.

Ранее политолог Александр Перенджиев оценил возможность атаки НАТО на Одессу. По мнению эксперта, западные страны хотят установить контроль над городом, присвоив ему статус натовского.

Геннадий Труханов Геннадий Труханов Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Запад пытается лишить Одессу русской идентичности

В конце июня мэр Одессы Геннадий Труханов во время спора с жителем, защищавшим памятник Пушкину, на русском языке отказал городу в русской идентичности. Конфликт разгорелся во время обсуждения сноса монумента. В ходе горячей дискуссии с одесситом Труханов сделал резкое и категоричное заявление о статусе города. Он подчеркнул самостоятельность истории и жизни Одессы.

«Одесса — нерусский город», — заявил Труханов.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал мэру почитать учебники истории и первоисточники.

«История Одессы неразрывно связана с Россией», — подчеркнул представитель Кремля.

В свою очередь председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что слова Труханова о том, что Одесса «нерусский город», выглядят убогими. По его словам, Одесса не может быть никаким другим городом, кроме как русским, и этот исторический факт никак не оспорить.

«Подобные заявления ущербны. Одесса — это русский город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город нерусским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут „одэсцями“», — подчеркнул Рогов.

Зачем Западу нужна Одесса

География не меняется, соответственно, не меняются и западные намерения в отношении Одессы, объяснил NEWS.ru депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман. Он напомнил, что город по своим гидрологическим условиям — один из удобнейших портов Черного моря, поэтому заинтересованных в ней было и будет очень много.

«К примеру, во время Великой Отечественной войны Одесса долго была ключевым звеном в снабжении войск противника в южной части фронта. Там воевали немцы, румыны, венгры, итальянцы. И всех их снабжали через Одессу. И в случае, если город вернется в Россию, это фактически обрушит все замыслы наших противников. Во-первых, это отрежет Украину от снабжения морем», — пояснил парламентарий.

Военные корабли НАТО Военные корабли НАТО Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, сейчас под видом так называемой зерновой сделки на Украину завозится морем очень много вооружений и снаряжения. «В случае взятия Одессы под наш контроль возможности снабжения противника резко сократятся. Вот они и рассматривают вопрос заблаговременной оккупации Одессы в надежде на то, что мы не рискнем напрямую сталкиваться с их войсками», — сказал Вассерман.

Чего потребует от России сражение за Одессу

Россию ждут большие испытания в битве за Одессу, считает Рогов. По его словам, город был и будет «ключевым для англосаксов, прежде всего Британии», потому что выход к морю для них критичен.

«Если русская армия пробивает коридор и доходит до Одессы, то Одесса становится русским городом не только по происхождению, но и политически. Тогда интерес в этом квазиобразовании на постукраинском пространстве, подконтрольном Зеленскому, естественно, сразу угасает. Поэтому-то за Одессу будут держаться, у меня сомнений нет. Подчеркну, если мы говорим о возвращении Одессы в русский мир, нас ждут большие испытания и серьезная битва. Но без Одессы победы как таковой не будет», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

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