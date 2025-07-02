Битва за Одессу: НАТО готовит захват города. Возможно ли это, ответ РФ

Эксперты уверены, что Запад вновь вынашивает планы оккупации Одессы, сосредоточив для этого 70-тысячный воинский контингент в Румынии. Ранее город испытал на себе австро-немецкую оккупацию и французскую интервенцию в 1918–1919 годах. А во время Второй мировой войны Одесса находилась под управлением румынской администрации. Какие планы вынашивает сегодня НАТО в отношении города, возможен ли сценарий силового захвата Одессы и что мы можем противопоставить интервентам — в материале NEWS.ru.

Что свидетельствует о подготовке НАТО к захвату Одессы

Запад вынашивает планы возможной интервенции в Одессе, сосредоточив крупный военный контингент в Румынии в количестве 70 тысяч бойцов, заявил социолог и политический эксперт, бывший офицер госбезопасности Приднестровья Дмитрий Соин. По его словам, солдаты собраны из 12 стран НАТО. Соин уверен, что это является подготовкой к захвату Одессы. Он напомнил, что город в своей истории уже находился под контролем иностранных сил, и подчеркнул, что на Западе все чаще обсуждают возможность повторить подобный сценарий.

По мнению эксперта, для продвижения к Одессе НАТО необходимо устранить пророссийские силы в Молдове, в первую очередь в Гагаузии. Он выразил уверенность, что в случае полномасштабной агрессии против города Россия вряд ли останется в стороне и может применить высокоточные ракетные комплексы «Кинжал» и «Искандер» для ударов по стратегическим объектам и командным пунктам.

Ранее политолог Александр Перенджиев оценил возможность атаки НАТО на Одессу. По мнению эксперта, западные страны хотят установить контроль над городом, присвоив ему статус натовского.

Геннадий Труханов Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Запад пытается лишить Одессу русской идентичности

В конце июня мэр Одессы Геннадий Труханов во время спора с жителем, защищавшим памятник Пушкину, на русском языке отказал городу в русской идентичности. Конфликт разгорелся во время обсуждения сноса монумента. В ходе горячей дискуссии с одесситом Труханов сделал резкое и категоричное заявление о статусе города. Он подчеркнул самостоятельность истории и жизни Одессы.

«Одесса — нерусский город», — заявил Труханов.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал мэру почитать учебники истории и первоисточники.

«История Одессы неразрывно связана с Россией», — подчеркнул представитель Кремля.

В свою очередь председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что слова Труханова о том, что Одесса «нерусский город», выглядят убогими. По его словам, Одесса не может быть никаким другим городом, кроме как русским, и этот исторический факт никак не оспорить.

«Подобные заявления ущербны. Одесса — это русский город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город нерусским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут „одэсцями“», — подчеркнул Рогов.

Зачем Западу нужна Одесса

География не меняется, соответственно, не меняются и западные намерения в отношении Одессы, объяснил NEWS.ru депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман. Он напомнил, что город по своим гидрологическим условиям — один из удобнейших портов Черного моря, поэтому заинтересованных в ней было и будет очень много.

«К примеру, во время Великой Отечественной войны Одесса долго была ключевым звеном в снабжении войск противника в южной части фронта. Там воевали немцы, румыны, венгры, итальянцы. И всех их снабжали через Одессу. И в случае, если город вернется в Россию, это фактически обрушит все замыслы наших противников. Во-первых, это отрежет Украину от снабжения морем», — пояснил парламентарий.

Военные корабли НАТО Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, сейчас под видом так называемой зерновой сделки на Украину завозится морем очень много вооружений и снаряжения. «В случае взятия Одессы под наш контроль возможности снабжения противника резко сократятся. Вот они и рассматривают вопрос заблаговременной оккупации Одессы в надежде на то, что мы не рискнем напрямую сталкиваться с их войсками», — сказал Вассерман.

Чего потребует от России сражение за Одессу

Россию ждут большие испытания в битве за Одессу, считает Рогов. По его словам, город был и будет «ключевым для англосаксов, прежде всего Британии», потому что выход к морю для них критичен.

«Если русская армия пробивает коридор и доходит до Одессы, то Одесса становится русским городом не только по происхождению, но и политически. Тогда интерес в этом квазиобразовании на постукраинском пространстве, подконтрольном Зеленскому, естественно, сразу угасает. Поэтому-то за Одессу будут держаться, у меня сомнений нет. Подчеркну, если мы говорим о возвращении Одессы в русский мир, нас ждут большие испытания и серьезная битва. Но без Одессы победы как таковой не будет», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

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