«Разрушил всю мебель»: как ростовчане пережили взрыв БПЛА в многоэтажке

В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв — дрон ВСУ атаковал многоэтажку в районе Ворошиловского проспекта. Хлопок был настолько громким, что в близлежащих офисных зданиях и жилых домах дрожали стекла. В результате атаки пострадали 13 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Подробности и свидетельства очевидцев — в материале NEWS.ru.

Что случилось в Ростове-на-Дону

С самого утра в Ростове-на-Дону была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Некоторые очевидцы заметили БПЛА за считаные секунды до того, как в центре города прогремел мощный взрыв. Вскоре в Сети появились первые кадры с места происшествия. На них запечатлен огромный столб дыма, поднимающийся в небо. Его было видно из разных точек города.

«Из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На место выехали оперативные службы, представители администрации Ростова», — сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате атаки дронов повреждены окна и балконы в 10 домах, а также несколько легковых автомобилей. Пострадали 13 человек, состояние двух из них медики оценивают как тяжелое. Травмы получили двое детей, они находятся в состоянии средней тяжести.

Позже в местной администрации уточнили данные. Там заявили, что в результате атаки повреждены не 10, а 15 многоэтажек, а также административное здание и частный дом. Муниципальные власти пообещали выделить финансирование из резервного фонда города на проведение восстановительных работ.

Ветеран СВО ростовский депутат Никита Кушнарев рассказал NEWS.ru, что всем раненым оказана медицинская помощь и психологическая поддержка.

«В лицее № 50 создан пункт временного размещения. Там есть кровати, горячая еда и все необходимое для пострадавших», — поделился он.

Что говорят очевидцы о взрыве в Ростове-на-Дону

Житель соседней с местом происшествия улицы Текучева Артем рассказал NEWS.ru, что в 10:00 он выгуливал собаку во дворе своего дома, когда вдруг увидел, как мимо быстро пролетает беспилотник. За три минуты БПЛА преодолел несколько километров, а затем он скрылся из виду, и раздался оглушительный взрыв.

«Он высоту набрал и пошел на удар. Было видно, что это управляемый дрон», — поделился Артем.

Люди у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ Фото: РИА Новости

Он подчеркнул, что Ростов-на-Дону — очень большой город, но многие слышали взрыв даже в отдаленных от центра районах. По его словам, после взрыва сотрудники правоохранительных органов быстро приехали на место происшествия и оцепили поврежденные дома. Туда не пускают зевак, уточнил местный житель.

«Сейчас люди в больнице, но вроде живы. Остальные помогают убирать мусор с улиц. Не жить же в грязи и осколках. Мы очень сочувствуем тем, кто пострадал», — сказал Артем.

Местные ко взрывам привыкли, отметила в беседе с NEWS.ru ростовчанка Александра, которая живет всего в 100 метрах от места, куда врезался дрон. Она рассказала, что взрывная волна разрушила всю мебель на ее балконе, а в квартире посыпалась штукатурка со стен, затряслись стол, компьютер, шкафы.

«Мой кот свалился с лежанки, прижал уши и спрятался под кровать. На улице Тельмана неподалеку от моего дома повылетали стекла. Сейчас все уже немного успокоилось», — поделилась она.

Девушка заметила, что ей очень жаль всех мирных людей, которые проживают в пострадавших домах, особенно детей. Однако она подчеркнула, что местные, конечно, ошеломлены, но, несмотря на случившиеся, не поддаются панике и упадническим настроениям.

«В городе все спокойно, мы уже не переживаем», — заявила Александра.

Какой дрон врезался в многоэтажку в Ростове-на-Дону

Дрон «Летучая лисица», которым ВСУ, предположительно, атаковали Ростов-на-Дону, фактически является переделанным спортивным самолетом, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«У него скорость — порядка 200 километров в час. Дальность последней модификации — более 1100 километров. Учитывая то, что при этом базовая модель должна еще везти пилота, бомбовая нагрузка может составлять порядка сотни килограммов», — рассказал военный эксперт.

В Следственном комитете России отметили, что по факту атаки ВСУ на гражданские объекты Ростова-на-Дону и Белгорода, где зафиксирован удар по зданию регионального правительства, возбуждено уголовное дело.

