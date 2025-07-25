Атака ВСУ? Взрыв многоэтажки в Саратове: что известно, причины, жертвы

25 июля многоэтажный дом частично обрушился в Саратове. Что об этом известно, каковы причины ЧП, могла ли это быть атака ВСУ, сколько жертв?

Что известно о взрыве многоэтажки в Саратове 25 июля, причины

25 июля в Саратове обрушилась часть многоэтажного дома на улице Блинова. По предварительным данным, причиной послужил взрыв из-за утечки газа. Сообщений, что это была атака ВСУ, не поступало.

При взрыве полностью обрушился подъезд с первого по 10-й этаж. Кроме того, повреждены соседний дом и несколько машин, припаркованных во дворе. Сообщается, что есть угроза обрушения всего дома. В оперативных службах уточнили, что более 30 квартир могут быть повреждены в результате взрыва газа.

По имеющимся данным, взрыв произошел со стороны газовой трубы, которая проходила над дорогой вблизи дома.

На место взрыва в Саратове прибыли кинологи с собаками, сообщила пресс-служба МЧС России. Животные участвуют в спасательной операции вместе с сотрудниками ведомства.

Фото: МЧС России

На месте работают более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники: разбирают и обследуют завалы, эвакуируют жильцов, добавили в ведомстве. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выехал на место взрыва.

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела после взрыва.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в рухнувшем доме за последний год сменились минимум три управляющие компании. Утверждается, что ни одна из них не проводила проверки газового оборудования на предмет утечек.

Жильцы домов на улице Блинова писали в канале главы Саратова Михаила Исаева об оголенных газовых трубах за два часа до взрыва и обрушения дома, сообщили в Сети.

«Газовая труба оголилась, администрация Ленинского кормит завтраками, тут многоквартирные дома, которые в лучшем случае могут остаться без газа, а в худшем она просто может рвануть», — указали жильцы.

Сколько жертв в результате взрыва в Саратове

После взрыва десятиэтажного дома на улице Блинова обломки здания упали на прохожих, пишут СМИ. Среди пешеходов есть пострадавшие. Также утверждается, что под завалами дома находятся люди, спасатели пытаются добраться до них.

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

По предварительным данным, пять человек уже достали из-под завалов разрушенного жилого дома.

При взрыве в Саратове, как утверждают источники, погибли три человека, одна из жертв скончалась в больнице. В числе погибших может быть ребенок.

Что говорят очевидцы

Громкий взрыв газа в многоэтажке в Саратове был слышен по всей улице, рассказала NEWS.ru жительница соседнего здания.

«Я живу на этой улице, недалеко. Была на балконе, вывешивала белье, услышала громкий взрыв. Конечно, очень испугалась, а потом в новостях начали писать, сейчас тоже смотрю, наблюдаю эту обстановку. Не на месте сама», — заявила она.

Очевидцы публикуют в Сети кадры с места ЧП, комментируя ситуацию. По словам мужчины, который находился в соседнем доме, в результате взрыва рухнул весь подъезд.

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

«Я такого в жизни не видел. <...> Там (под завалами. — NEWS.ru) люди, конечно же. <...> Такой взрыв был, ты не представляешь, хорошо, что я сидел за холодильником», — заявил он.

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