«Очень испугалась»: жительница соседнего дома о взрыве газа в Саратове NEWS.ru: громкий взрыв был слышен по всей улице в Саратове

Громкий взрыв газа в многоэтажке в Саратове был слышен по всей улице, рассказала NEWS.ru жительница соседнего дома. По ее словам, она развешивала белье на балконе, когда услышала грохот. Женщина уточнила, что очень испугалась и до сих пор продолжает наблюдать за ситуацией.

Я живу на этой улице, недалеко. Была на балконе, вывешивала белье, услышала громкий взрыв. Конечно, очень испугалась, а потом в новостях начали писать, сейчас тоже смотрю, наблюдаю эту обстановку. Не на месте сама, — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что из-под завалов разрушенного жилого дома в Саратове, достали пять человек. Среди них один ребенок. Под завалами находятся, в том числе те, кто просто проходил мимо дома в момент взрыва. Всех жильцов многоэтажки эвакуируют, поскольку есть угроза дальнейшего обрушения.

Взрыв газа в десятиэтажке на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля. Сообщалось, что как минимум три человека, в том числе ребенок, погибли. При взрыве обрушился подъезд.