Магнитные бури сегодня, 25 июля: что будет завтра, головокружение, мигрени

Магнитные бури сегодня, 25 июля: что будет завтра, головокружение, мигрени

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 25 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, что делать во время бури?

Будут ли магнитные бури 25 и 26 июля

По предварительной оценке ИКИ РАН, в пятницу, 25 июля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс в течение суток ожидается в районе трех единиц, однако около 00:00 мск не исключался всплеск геомагнитной активности выше четырех. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в диапазоне от двух до трех единиц с начала суток.

На Солнце произошли три вспышки — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,7.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 58%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Как утверждает портал my-calend, сегодня, 25 июля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.



Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В субботу, 26 июля, прогнозирует лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 3%. Кр-индекс в течение суток ожидается в районе двух-трех единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в воскресенье, 27 июля, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — предупредил портал.

В ИКИ РАН прогнозируют в воскресенье, 27 июля, всплеск геомагнитной активности между 12:00 и 15:00 мск, до пяти единиц, что соответствует магнитной буря уровня G1.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 15%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 60%», — говорится на сайте.

Что делать во время бури

Во время магнитной бури следует отказаться от алкоголя, курения и фастфуда, заявила врач-диетолог Ирина Писарева.

«В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — заявила Писарева.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

Улучшить состояние во время магнитной бури помогут правильное питание и свежий воздух, заявила врач-эндокринолог Анна Гончарова. Она подчеркнула, что метеочувствительных людей во время геомагнитных ударов преследуют усталость, головокружение, ломота в теле и мигрени.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — уточнила Гончарова.

Читайте также:

Рубль скоро ослабнет? Курсы валют 25 июля, что с долларом, евро и юанем

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 июля: где сбои в России

Ситуация в аэропортах РФ 25 июля: задержки рейсов, что в Москве и Сочи