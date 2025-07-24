Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 11:02

Магнитные бури сегодня, 24 июля: что завтра, боли, напряжение, стресс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 24 июля, риск возникновения магнитных бурь составляет 31%. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 24 и 25 июля

По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 24 июля, в течение суток геомагнитная обстановка не превысит зеленого уровня и будет варьироваться от 2,5 до 4,5 балла.

Согласно почасовому прогнозу магнитных бурь, наибольшее снижение солнечной активности произойдет с 16:00 до 18:00. При этом вероятность внезапного возникновения магнитных бурь 24 июля составляет 31%.

Завтра, 25 июля, вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 7%.

Если говорить о геомагнитном индексе Kp, то 25 июля он прогнозируется на уровне 2, что соответствует спокойной магнитосфере. Для сравнения, сегодня, 24 июля, индекс Kp составляет 3, что также относится к категории спокойной магнитосферы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чего не рекомендуется делать в период магнитных бурь

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова считает, что для улучшения самочувствия в период магнитной бури следует отказаться от вредных привычек.

«Отказаться стоит от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — уточнила специалист.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что людям, чувствительным к изменениям климатических условий, следует пересмотреть свой график на дни, когда ожидается магнитная буря. По его словам, надо перенести дела, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок.

Помимо этого, Тяжельников посоветовал отказаться от употребления жареного, мучного, алкоголя и крепкого кофе, а также избегать стрессов и быть внимательнее за рулем либо вообще отказаться от вождения.

Читайте также:

Погода в Москве в четверг, 24 июля: ждать ли грозовые дожди и духоту

Адское пекло до +36 и духота? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Юбилей, написание книги, бездетность: как живет актер Максим Аверин

новости
магнитные бури
космос
прогнозы
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины
Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс
Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП
«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву
В авиакатастрофе с Ан-24 погибла пара, летевшая отметить 10 лет со свадьбы
Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде
Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки
Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном
Чернобыльская катастрофа: что произошло и какие последствия?
В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека
«Переговоры были обречены»: в Госдуме возмутились атакой ВСУ на Сочи
Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости
Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем
Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24
В Альянсе турагентств успокоили российских туристов, отдыхающих в Таиланде
Прибыль компании Маска резко обрушилась
К чему снится прерывание беременности? Мужской и женский взгляд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 июля: где сбои в России
Соцфонд раскрыл, кто с 1 августа получит прибавку к пенсии
Стало известно, будут ли наказывать за неявку в военкомат без повестки
Дальше
Самое популярное
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер
Общество

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.