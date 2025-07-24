Магнитные бури сегодня, 24 июля: что завтра, боли, напряжение, стресс

Сегодня, 24 июля, риск возникновения магнитных бурь составляет 31%. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 24 и 25 июля

По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 24 июля, в течение суток геомагнитная обстановка не превысит зеленого уровня и будет варьироваться от 2,5 до 4,5 балла.

Согласно почасовому прогнозу магнитных бурь, наибольшее снижение солнечной активности произойдет с 16:00 до 18:00. При этом вероятность внезапного возникновения магнитных бурь 24 июля составляет 31%.

Завтра, 25 июля, вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 7%.

Если говорить о геомагнитном индексе Kp, то 25 июля он прогнозируется на уровне 2, что соответствует спокойной магнитосфере. Для сравнения, сегодня, 24 июля, индекс Kp составляет 3, что также относится к категории спокойной магнитосферы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чего не рекомендуется делать в период магнитных бурь

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова считает, что для улучшения самочувствия в период магнитной бури следует отказаться от вредных привычек.

«Отказаться стоит от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — уточнила специалист.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что людям, чувствительным к изменениям климатических условий, следует пересмотреть свой график на дни, когда ожидается магнитная буря. По его словам, надо перенести дела, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок.

Помимо этого, Тяжельников посоветовал отказаться от употребления жареного, мучного, алкоголя и крепкого кофе, а также избегать стрессов и быть внимательнее за рулем либо вообще отказаться от вождения.

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