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22 июля 2025 в 16:40

Адское пекло до +36 и духота? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ближайшие выходные в Москве осадков не ожидается. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 27 и 28 июля, ждать ли адского пекла и духоты до +36 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящие выходные воздух в Москве прогреется до 28 градусов, осадков не ожидается.

«До четверга включительно будут приниматься кратковременные дожди, температура — до +26 градусов. В пятницу и в субботу атмосферное давление подрастет и погоду станет определять гребень антициклона. Температура днем до +28 градусов по региону. Эпизод жаркой погоды вернется в Москву в выходные дни, осадков не ожидается», — заявила она Агентству городских новостей «Москва».

По данным сервиса «Метеовести», в российской столице в субботу, 27 июля, ожидается переменная облачность и небольшой дождь, также возможна гроза. Ночью — плюс 20–22 градуса, днем — плюс 25–27 градусов. Ветер южный, умеренный.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В воскресенье, 27 июля, днем прогнозируется ясная погода и +27 градусов.

Таким образом, адского пекла до +36 градусов и духоты в Москве в ближайшие выходные не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что предстоящие выходные в Санкт-Петербурге еще порадуют теплом и солнцем.

По его прогнозам, в субботу, 27 июля, антициклон сохранит в городе малооблачную и сухую погоду с температурой на 3–4 градуса выше климатической нормы. В воскресенье, 28 июля, только к вечеру возможны кратковременные грозовые дожди.

Так, в субботу, ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью — плюс 15–17 градусов, днем — плюс 26–28 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье будет переменная облачность, вечером кратковременные дожди, местами грозы. Ночью — плюс 16–18 градусов, днем — плюс 25–27 градусов. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

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