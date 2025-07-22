Синоптики рассказали, ждать ли «адскую жару» в Москве Синоптик Ильин: новой волны аномальной жары в Подмосковье не ожидается

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье серьезных понижений температуры ждать не стоит, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», регион находятся в теплой части циклона.

Максимальная температура в Москве составит +23…+25 градусов, по области +21…+26. Уже к выходным температура воздуха будет стремиться к +30 градусам, не более, — заявил он.

Ильин добавил, что аномальной жары с температурой воздуха более +36 градусов пока не ожидается, по крайней мере, до конца июля. Однако, дальше «надо будет смотреть».

Кроме того, по области в ближайшую субботу ожидается небольшое выхолаживание, до +11…+16 градусов ночью, — заключил Ильин.

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что август в российской столице выдастся спокойным, близким к норме.