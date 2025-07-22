Синоптики рассказали о рекордно низкой температуре в российском регионе «Сiбдепо»: в Кузбассе температура опустилась до нуля

В Кузбассе температура воздуха в ночь на 22 июля опускалась до критически низкой отметки — ноль градусов, сообщили «Сiбдепо» в кемеровском гидрометцентре. Отмечается, что заморозков не было.

Для июля заморозки — это редкость. Бывают, но редко. Этой ночью заморозков не было, так как у нас почва хорошо прогрета. Самые низкие температуры были в Белове — около 0 градусов, в Юрге и Тайге было по +2 градуса, а в Кемерове +6, — уточнил собеседник издания.

Также в ЦГМС подчеркнули, что предстоящая ночь будет прохладная, в пределах +2–7 градусов. При этом синоптики обещали, что с 24 июля начнется повышение температуры и к выходным в регионе станет по-летнему жарко.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в нескольких федеральных округах России ожидается аномально жаркая погода с температурами на 5–7 градусов выше нормы. Так, в Мурманской области температура прогнозируется на уровне 27–29 градусов, что выше обычных значений.