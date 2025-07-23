Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 15:32

Погода в Москве в четверг, 24 июля: ждать ли грозовые дожди и духоту

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В четверг, 24 июля, в Москве пройдут кратковременные дожди. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на завтра?

Какая погода будет в Москве 24 июля

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил URA.ru, что завтра, 24 июля, в Москве стоит ждать кратковременные дожди.

Синоптик также подчеркивал, что в ближайшие дни в городе не стоит ждать серьезных понижений температуры.

«Максимальная температура в Москве составит +23–25 градусов, по области — +21–26. Уже к выходным температура воздуха будет стремиться к +30 градусам, не более», — уточнял он.

Ильин добавил, что аномальной жары с температурой воздуха более +36 градусов пока не ожидается, по крайней мере до конца июля. Однако дальше «надо будет смотреть».

По данным метеорологических сервисов, в четверг, 24 июля, в Москве прекратится дождь, но термическая обстановка останется без изменений. При этом ветер незначительно усилится и достигнет скорости до 8 м/c. Утром ожидается +22 градуса, днем и вечером — +26 градусов.

Портал meteovesti.ru пишет, что 24 июля в российской столице ожидается переменная облачность и небольшой дождь, также возможна гроза. Днем температура воздуха составит +26–28 градусов, ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 24 июля

Александр Ильин заявлял, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на протяжении недели будет дождливо. Кроме того, со вторника по четверг ветер сменит направление на северо-восточное и юго-восточное.

«Кратковременные дожди ожидаются в течение всей рабочей недели, временами прогремят грозы», — отмечал он.

Meteovesti.ru сообщают, что 24 июля в Северной столице ожидается переменная облачность и +30–32 градуса, ветер слабый. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Читайте также:

Юбилей, написание книги, бездетность: как живет актер Максим Аверин

Проливные дожди и похолодание до +15? Погода в Москве в августе: чего ждать

Что известно о последних днях жизни, болезни и смерти Оззи Осборна

новости
прогноз погоды
Москва
общество
Санкт-Петербург
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Без нервотрепки: как подать заявку на подключение участка к электричеству
Ученые определили значение антарктических каньонов
Актера из сериала «Слово пацана» обнаружили на СВО
«Рот открыл — дороги закрыты»: Миронов о бежавших в Израиль россиянах
Зеленский раскрыл главную цель Украины на переговорах с Россией
Российские Ту-95МС пролетели над водами Берингова моря
Раскрыто, как ограничение НАБУ сыграет на руку Трампу
В Госдуме ответили, как повлияет на ВСУ потеря Mirage 2000
В Госдуме назвали категорию женщин, которые в приоритете у государства
«Это смешно»: политолог высказался о желании ЕС надавить на США
Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленский «отменил» НАБУ
В Пентагоне решили потребовать отставки Хегсета
Иммунолог оценил угрозу нового подвида COVID-19
ВС РФ помогают Украине: русское оружие системно крошит военкоматы ВСУ
Гуляли всю ночь до утра: как избавиться от перегара
Армянская церковь: традиции и современность
Сардаров забыт. Что известно о второй свадьбе внучки экс-главы Узбекистана
Кидаю малину в коньяк — получаю божественный напиток!
Новый штамм коронавируса из Канады атаковал Москву
Терапевт рассказала, почему опасно пить воду из пластиковой бутылки
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.