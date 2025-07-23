Погода в Москве в четверг, 24 июля: ждать ли грозовые дожди и духоту

В четверг, 24 июля, в Москве пройдут кратковременные дожди. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на завтра?
Какая погода будет в Москве 24 июля
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил URA.ru, что завтра, 24 июля, в Москве стоит ждать кратковременные дожди.
Синоптик также подчеркивал, что в ближайшие дни в городе не стоит ждать серьезных понижений температуры.
«Максимальная температура в Москве составит +23–25 градусов, по области — +21–26. Уже к выходным температура воздуха будет стремиться к +30 градусам, не более», — уточнял он.
Ильин добавил, что аномальной жары с температурой воздуха более +36 градусов пока не ожидается, по крайней мере до конца июля. Однако дальше «надо будет смотреть».
По данным метеорологических сервисов, в четверг, 24 июля, в Москве прекратится дождь, но термическая обстановка останется без изменений. При этом ветер незначительно усилится и достигнет скорости до 8 м/c. Утром ожидается +22 градуса, днем и вечером — +26 градусов.
Портал meteovesti.ru пишет, что 24 июля в российской столице ожидается переменная облачность и небольшой дождь, также возможна гроза. Днем температура воздуха составит +26–28 градусов, ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.
Какая погода будет в Санкт-Петербурге 24 июля
Александр Ильин заявлял, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на протяжении недели будет дождливо. Кроме того, со вторника по четверг ветер сменит направление на северо-восточное и юго-восточное.
«Кратковременные дожди ожидаются в течение всей рабочей недели, временами прогремят грозы», — отмечал он.
Meteovesti.ru сообщают, что 24 июля в Северной столице ожидается переменная облачность и +30–32 градуса, ветер слабый. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
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