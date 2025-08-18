Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Натурально жрут роговицу»: военкор едва не ослеп после лайфхака в Донецке

Военкор Стешин заработал редкое заболевание глаз после душа из ведра в Донецке

Дмитрий Стешин Дмитрий Стешин Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Военный корреспондент Дмитрий Стешин получил редкое заболевание глаз после душа из ведра в Донецке. Журналист в своем Telegram-канале рассказал, что из-за нехватки горячей воды в городе ему пришлось пойти на хитрость — нагреть воду на солнце, чтобы помыться.

Вскоре после этого военкор стал терять зрение. По словам Стешина, он не мог сконцентрировать взгляд, а глаза обильно слезились. Вскоре ему поставили диагноз — акантамебный кератит. Это заболевание может привести к необратимым нарушениям зрения и даже слепоте.

Док-Джассер поставил мне диагноз еще в лифте клиники, хотя он достаточно экзотичен — «акантамебный кератит». У тебя под веками сидят амебы и натурально жрут роговицу глаза, кусками, чавкая, — поделился Стешин.

Ранее сообщалось, что под кожей трехлетнего ребенка во время отдыха в Таиланде завелся червь. Во время отпуска российской семьи у мальчика появилось красное пятно на животе, начались чесотка и зуд. Сначала родители подумали, что их сына кто-то укусил, но с каждым днем крапинка на теле разрасталась, а внешне это было похоже на то, будто что-то ползает под кожей.

военкоры
Дмитрий Стешин
заболевания
глаза
