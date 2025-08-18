«Натурально жрут роговицу»: военкор едва не ослеп после лайфхака в Донецке Военкор Стешин заработал редкое заболевание глаз после душа из ведра в Донецке

Военный корреспондент Дмитрий Стешин получил редкое заболевание глаз после душа из ведра в Донецке. Журналист в своем Telegram-канале рассказал, что из-за нехватки горячей воды в городе ему пришлось пойти на хитрость — нагреть воду на солнце, чтобы помыться.

Вскоре после этого военкор стал терять зрение. По словам Стешина, он не мог сконцентрировать взгляд, а глаза обильно слезились. Вскоре ему поставили диагноз — акантамебный кератит. Это заболевание может привести к необратимым нарушениям зрения и даже слепоте.

Док-Джассер поставил мне диагноз еще в лифте клиники, хотя он достаточно экзотичен — «акантамебный кератит». У тебя под веками сидят амебы и натурально жрут роговицу глаза, кусками, чавкая, — поделился Стешин.

