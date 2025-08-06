Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Где находятся рамки»: военкор обрушился Стерлигова за слова о рынке рабов

Военкор Стешин призвал объяснить бизнесмену Стерлигову рамки приличия

Гражданам России стоит объяснить бизнесмену Герману Стерлигову, где находятся рамки приличия, написал в Telegram-канале военкор Дмитрий Стешин. Так он прокомментировал создание предпринимателем «невольничьего рынка», уточнив, что поучать его бесполезно.

Стоит ему хотя бы объяснить, где находятся рамки. Хотя это бесполезно, его жгли два раза, а он так ничего и не понял, — написал военкор.

Ранее Стерлигов, просивший у российских властей денег на слуг, анонсировал открытие «невольничьего рынка». По его словам, рынок с рабами и рабынями появится в конце августа. По его мнению, подобная инициатива способна кардинально разрешить вопрос нехватки рабочих кадров в стране.

Между тем заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что желание бизнесмена является барством. По его словам, подобные мысли возникают, если жить, ни в чем себе не отказывая. Парламентарий также призвал не называть Стерлигова христианином.

