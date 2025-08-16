Личинка червя заползла под кожу трехлетнего ребенка на отдыхе в Таиланде

Червь завелся под кожей трехлетнего ребенка во время отдыха в Таиланде, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». По его информации, во время отпуска российской семьи у мальчика появилось красное пятно на животе, начались чесотка и зуд. Сначала родители подумали, что их сына кто-то укусил, но с каждым днем крапинка на теле разрасталась, а внешне это было похоже на то, будто что-то ползает под кожей.

Мать с отцом обратились в тайскую больницу, где малышу поставили диагноз Larva migrans — инфекционное заболевание, связанное с поражением личинками гельминтов. Ребенку выписали противопаразитарные таблетки и капельницы, и через три дня паразит исчез. По словам медиков, инфекция попадает в организм при контакте с зараженной почвой или песком. Чаще всего личинки проникают под кожу через поврежденные участки.

Ранее медики больницы имени Сперанского в Москве спасли 17-летнюю девушку с заполненной паразитами кистой в легком. Пациентка испытывала боли в груди и трудности с дыханием. При диспансеризации в легком девушки нашли новообразование 10 на 10 сантиметров. Обследование показало, что эхинококковая киста вызвана личинками ленточных червей.

До этого жительница Московской области обнаружила личинки внутри подгузников, купленных для годовалой дочери. Опасную покупку многодетная мать сделала в одном из гипермаркетов в Электростали.