В команду Тутберидзе перешла новая молодая воспитанница

16-летняя фигуристка Дина Хуснутдинова перешла в команду заслуженного тренера Этери Тутберидзе, передает ТАСС со ссылкой на источник. До этого спортсменка тренировалась под руководством наставницы Надежды Заякиной.

Дина Хуснутдинова пришла на просмотр в группу Этери Тутберидзе после юниорских контрольных прокатов, на данный момент фигуристка приступила к тренировкам, — уточнил источник журналистов.

