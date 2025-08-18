Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 12:40

В команду Тутберидзе перешла новая молодая воспитанница

Фигуристка Хуснутдинова из Казани перешла в команду Тутберидзе

Дина Хуснутдинова Дина Хуснутдинова Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

16-летняя фигуристка Дина Хуснутдинова перешла в команду заслуженного тренера Этери Тутберидзе, передает ТАСС со ссылкой на источник. До этого спортсменка тренировалась под руководством наставницы Надежды Заякиной.

Дина Хуснутдинова пришла на просмотр в группу Этери Тутберидзе после юниорских контрольных прокатов, на данный момент фигуристка приступила к тренировкам, — уточнил источник журналистов.

Ранее фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что впервые стала мамой. Роды прошли в элитной клинике «Лапино» в Москве. В это время супруг спортсменки Макар находился рядом с ней и поддерживал ее. Игнатовы заявили, что выбрали имя ребенку, но пока держат его в секрете.

Также стало известно, что фигурист Евгений Плющенко сделал пластическую операцию. 42-летний спортсмен предстал в холле клиники рядом с врачом Тимуром Хайдаровым. Фигурист поблагодарил хирурга, отметив, что у него «золотые руки». Врач в свою очередь заявил, что «немного навел красоту» Плющенко и предложил подписчикам самим догадаться, какие именно изменения были внесены во внешность спортсмена.

