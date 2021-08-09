Лещенко дал совет вышедшей из комы певице МакSим

Советский и российский певец Лев Лещенко в разговоре с NEWS.ru отреагировал на улучшение состояния коллеги по цеху Марины Абросимовой, известной как МакSим. Музыкант посоветовал обязательно сосредоточиться на здоровье и отдохнуть.

Будет слабость безумная, не надо форсировать ничего. Надо просто сейчас отдыхать, лучше всего поехать к морю и просто пожить, не будоражить. Она ещё успеет, её любят, фон её поклонников был очень хороший, я смотрел все комменты, все только советовали ей выздоровления. Она очаровательная девочка, — резюмировал артист.

В понедельник, 9 августа, артистка впервые после комы вышла в Instagram на связь без представителей. Она опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за поддержку и рассказала о самочувствии. 38-летняя певица находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией».

Накануне пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская в беседе с NEWS.ru рассказала о подарках для идущей на поправку артистки. Сегодня её переводят из реанимации в общую палату, однако навестить её поклонникам не разрешат. Также представитель звезды рассказала, что Абросимовой в ближайшее время нельзя петь. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя.