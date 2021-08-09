МакSим впервые после комы вышла на связь без представителей

Марина Абросимова, известная как певица МакSим, впервые после комы вышла в Instagram на связь без представителей. Она опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за поддержку и рассказала о самочувствии.

Марина поблагодарила всех близких, кто переживал за неё и поддерживал, а также врачей и весь персонал больницы № 52, где она проходит лечение.

Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света. Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату, и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала, два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца, — написала МакSим.

Певица призналась: сейчас она по-прежнему очень слаба. Когда она пытается ходить, накрывают сильные головокружения, отмечает артистка. Однако Марина надеется, что в скором времени сможет оказаться дома.

Полёты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу, — заключила певица.

Ранее менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что артистку переведут из реанимации в обычную палату вечером 9 августа.

38-летняя певица находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией». Недавно она вышла из комы.